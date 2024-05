Reprodução/Instagram João Figueiredo e Sasha Meneghel

Rodolfo Abrantes, ex-integrante da banda Raimundos, e a esposa, Alexandra Abrantes, acusam a igreja evangélica Bola de Neve de "abusos e manipulações". Rodolfo, que hoje em dia é pastor, frequentava a congregação em Balneário Camboriú, Santa Catarina, entre 2004 e 2011. O casal se pronunciou após ex-fiéis alegarem nas redes sociais que pastores estariam desviando recursos da igreja para benefício próprio. A Bola de Neve já foi/é frequentada por diversos famosos; veja alguns deles.

Ex-Raimundos relata abuso de pastores da Bola de Neve: 'Sistema podre' 

O marido de Sasha, João Figueiredo, é filho de pastores da Bola de Neve. A cerimônia de casamento da filha de Xuxa, inclusive, foi celebrada pelo apóstolo Rinaldo Seixas, que é fundador da igreja. Hoje, João não faz mais parte da congregação.

Quem também já frequentou a igreja foi a atriz Fernanda Vasconcellos, na unidade da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A congregação tem mais de 500 igrejas, espalhadas em 34 países.

A atriz Giselle Policarpo, que atualmente está afastada da TV, é pastora da Bola de Neve de Niterói há quatro anos. Ela pôde ser vista no ar no ano passado, na reprise de "Mulheres Apaixonadas" nas tardes da Globo.

Outro frequentador da igreja é o ator Guilherme Berenguer. Ele acumula papéis em "Malhação" (2004), "Bang Bang"(2005) e "Paraíso" (2009), mas hoje mora nos EUA e vive longe das telinhas. Sua última aparição na TV foi em uma série da Record em 2014.

Roberta Foster, mais conhecida pelo papel de Eva, em "Zorra Total", também frequenta a Bola de Neve.

Monique Evans também chegou a congregar na Bola de Neve. À época, ela apresentava um programa erótico na Rede TV e anunciou durante um culto que estava deixando a atração. Neste mês, Monique casou com a DJ Cacá Werneck, e a cerimônia foi celebrada pelo pastor Marcos, de outra igreja evangélica.

Outra famosa que se converteu foi Regininha Poltergeist. Considerada um sex symbol nos anos 1990, ela virou evangélica e passou a frequentar a igreja Bola de Neve em 2008.

Alexandre Frota começou a frequentar a Bola de Neve em 2008. Em uma entrevista em 2013, ele disse que encontrou Deus quando ficou internado em São Paulo, em 2006. À época da entrevista, no entanto, ele já havia deixado a congregação.





Bola de Neve se pronuncia em meio à polêmica

Nas redes sociais, a igreja publicou uma nota dizendo que " lamenta profundamente o descontentamento e a repercussão de notícias e materiais nas mídias sociais que expõem o desagrado de pessoas que já frequentaram a instituição".

