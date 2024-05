Reprodução Gracyanne Barbosa impressiona com maiô cavadíssimo: 'A vida é curta'

A modelo fitness Gracyanne Barbosa chamou atenção nesta sexta-feira (24) ao publicar um álbum de fotos exibindo o físico tonificado. No Instagram, a ex-mulher de Belo recebeu uma enxurrada de elogios.

Gracyanne Barbosa mais uma vez mostrou que o treino de flexibilidade está funcionando. De forma surpreendente, a modelo posou de maiô fazendo acrobacia no alto.

No último registro do álbum, a ex-mulher do cantor Belo aproveitou para compartilhar uma reflexão. "A vida é curta demais para viver o mínimo das coisas", diz a frase retirada de uma publicação no X/Twitter. "Eu quero o máximo. A última foto faz todo sentido", adicionou a modelo fitness.

Nos comentários, Barbosa recebeu diversos elogios. "Curvas belas desenhadas e esculpidas por aquele que te protege!!! Belíssima obra de Deus", dedicou uma seguidora. "Você é minha inspiração para treinar todos os dias", destacou outra.