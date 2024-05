Reprodução/Instagram Gordão da Xj foi desafiado pelos amigos a perder peso; ele já ganhou uma Porsche e pode ganhar uma casa

Gordão da Xj tem uma batalha pela frente. Com 339kg, o influenciador foi desafiado pelos amigos a perder peso. Se conseguir, pode ganhar uma casa com piscina e churrasqueira.

A obesidade acompanha Sidney — seu nome verdadeiro — desde criança. Aos 11 anos, já pesava 100kg. Aos 15, 150kg. E quatro anos depois, esse número mais que dobrou.

A saúde do influenciador se tornou uma preocupação entre seus amigos, como Neymar, além de MC Ryan e Chris Dias, que são seus empresários. Foi Chris Dias, inclusive, quem teve a ideia de incentivar Gordão da XJ a aderir a um estilo de vida mais saudável.

Ele recebeu uma meta: se perdesse 30kg em dois meses, ganharia de presente uma Porsche. E conseguiu...

Gordão da XJ passou por exames e começou o tratamento com médicos, nutricionistas e preparadores físicos. Agora, ele precisa eliminar mais 30kg, completando 60kg no total, para poder se submeter a uma cirurgia bariátrica.

No Instagram, o influenciador tem mostrado aos seus mais de 1,5 milhão de seguidores a nova rotina. "Tem dias que eu choro, vomito e passo mal, mas vou conseguir", garantiu ele em uma publicação. Se conseguir, ganha a casa.

"Deus sabe que minha vida não foi fácil: perdi minha mãe aos 15, sou o único que trabalha na família e já fui humilhado", desabafou ele.



O bullying fez Gordão largar os estudos ainda na 8ª série. "Eu nunca fui triste com meu corpo, sempre me amei do jeito que sou. Já chorei, sim, não vou mentir. Só que hoje preciso ter saúde e qualidade de vida. Estou ganhando um dinheirinho e quero emagrecer para fazer as coisas. Não posso fazer uma viagem internacional porque não caibo no banheiro do avião", comentou nas redes sociais.

