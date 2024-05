Reprodução Rock in Rio esgota 4 dias de shows em duas horas; veja quais sobraram

Nesta quinta-feira (23), iniciaram as vendas dos ingressos para o 'Rock in Rio', que ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O festival que trará Shawn Mendes e Katy Perry nesta edição já conseguiu esgotar quatro dias em apenas 2 horas de bilheteria aberta. Os valores variam de R$ 397,50, a meia-entrada, e R$ 795, a inteira. A venda oficial acontece através do site da Ticketmaster .

Os shows serão realizados na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio, e terá entre os artistas convidados nomes como Travis Scott, Shawn Mendes, Imagine Dragons e Katy Perry. O Rock in Rio também terá um dia dedicado à música brasileira.

Confira os dias disponíveis e a respectiva programação:

15 de setembro: Palco Mundo – Avenged Sevenfold; Palco Sunset – Deep Purple; NDO – ARTBAT; Espaço Favela – Poze do Rodo; Global Village – Anees.

19 de setembro: Palco Mundo – Ed Sheeran; Palco Sunset – Gloria Groove; NDO – WADE; Espaço Favela – Xande de Pilares; Global Village – Noa Kirel.

21 de setembro: Palco Mundo – “Para Sempre: Rock”; Palco Sunset – “Para Sempre: POP”; NDO – Mochakk; Espaço Favela – “Para Sempre: Funk”; Global Village – “Para Sempre: Bossa Nova”.

ESGOTADO: 13 de setembro: Palco Mundo – Travis Scott; Palco Sunset – Cabelinho & Coral das Favelas; NDO – DEADMAU5; Espaço Favela – TZ Coronel e Borges; Global Village – Karan Aujla.

ESGOTADO: 14 de setembro: Palco Mundo – Imagine Dragons; Palco Sunset – NX Zero; NDO – DJ Snake; Espaço Favela – Dennis DJ; Global Village – Hermeto Pascoal.

ESGOTADO: 20 de setembro: Palco Mundo – Katy Perry; Palco Sunset – Iza; NDO – Alison Wonderland; Espaço Favela – Pocah; Global Village – Angélique Kidjo.

ESGOTADO: 22 de setembro: Palco Mundo – Shawn Mendes; Palco Sunset – Mariah Carey; NDO: Kaskade; Espaço Favela – Belo; Global Village - Angélique Kidjo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp