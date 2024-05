Reprodução MARCELO CASTRO NO 'ALÔ JUCA'

O jornalista Marcelo Castro e o editor-chefe Jamerson Oliveira, atualmente contratados da TV Aratu, filial do SBT na Bahia, estão sendo acusados de desviar R$ 500 mil de doações destinadas a crianças com deficiências e problemas de saúde. Segundo as autoridades responsáveis pela investigação, caso ocorreu de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. As informações foram divulgadas pela Revista Piauí.

Quem é o apresentador Marcelo Castro, acusado de desvio?

Jornalista e apresentador, Marcelo Castrou viveu algo próximo do estrelato quando era o principal repórter da TV Record da Bahia. Além dessa posição, o profissional era substituto do apresentador titular da edição local do "Balanço Geral", Bocão.

Com muitos contatos na polícia, ele passou a ser presença confirmada em diversas investigações e casos que eram transmitidos ao vivo. Na época, Marcelo chamava atenção com o colete a prova de balas de cor azul. Foi assim que ele garantiu a popularidade e a confiança dos telespectadores e passou a pedir doações por Pix para ajudar crianças com problemas de saúde. Acontece que esse dinheiro era desviado das famílias que realmente necessitavam.

Após investigações internas da Record verificarem que Marcelo fazia parte de um esquema de desvio de dinheiro, ele foi desligado da empresa juntamente com o editor-chefe Jamerson Oliveira.

Com 160 mil seguidores no Instagram, Marcelo foi contratado pela TV Aratu, filial do SBT na Bahia, emissora a qual apresenta o programa "Alô Juca". O nome faz referência ao bordão popularizado ainda na época da TV Record.

Entenda o caso

O jornalista Marcelo Castro e o editor-chefe Jamerson Oliveira, contratados da TV Aratu, afiliada do SBT, foram acusados pela polícia de roubarem aproximadamente R$ 500 mil em doações, de setembro de 2022 a fevereiro de 2023.

De acordo com o relatório da polícia, divulgado pela revista Piauí, o jornalista realizava pedido de doações nas redes sociais para ajudar famílias carentes com crianças com problemas de saúde. Entretanto, o dinheiro não era entregue.

Em um dos casos, o apresentador arrecadou R$ 109,5 mil para ajudar na compra de remédios para uma criança de 1 ano que fazia tratamento no crânio e na barriga. Desta quantia, apenas R$40 mil chegou até a família e, os outros R$ 69,5 mil foram roubados pelos envolvidos em um esquema de desvio de Pix, afirmou a polícia civil.

