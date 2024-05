Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado de top e shorts durante treino; fotos

Mel Maia colocou o corpo para jogo ao mostrar a rotina de exercícios desta quinta-feira (23). Nos Stories do Instagram, a atriz chamou a atenção dos seguidores com os vídeos do treino.

Nas imagens, a artista aparece lutando e treinando pernas com a ajuda dos personais trainer.

Ao final, a influenciadora posou em frente ao espelho ostentando o espelho com um top verde e shorts preto.

Conhecida pelas mocinhas que interpretou em novelas da Globo, Mel Maia não foi anunciada em nenhum outro folhetim programado para a grade da emissora. O último papel dela no canal foi em “Vai Na Fé” (2023), narrativa em que vivenciou a patricinha e estudante de direito Guiga.

