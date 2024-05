Reprodução MC Guimê compartilha viagem romântica com nova namorada; veja fotos

O cantor MC Guimê está curtindo uma temporada de férias com a namorada Fernanda Stroschein. Nesta quinta-feira (23), ele compartilhou registros românticos da passagem por Pirenópolis, Goiás.

Através do Instagram, MC Guimê exibiu como foi a estadia pela cidade goiana. "Aproveitando minhas férias com minha linda em um paraíso nacional chamado Pirenópolis - GO", dedicou, adicionando emojis de água, sol, folhas, hambúrguer e cerveja.

Logo no primeiro registro, o cantor aparece nadando com a namorada em uma cachoeira. A sequência ainda mostra uma refeição do casal, partes do local que visitaram e uma taça.

O relacionamento com Fernanda Stroschein é o primeiro que Guimê assume desde o fim do casamento com a cantora Lexa. O funkeiro anunciou o romance publicamente em março deste ano.

Nas redes sociais, a modelo já se declarou para o artista. "Existem pessoas que são apaixonantes, pessoas que te fazem ter vontade de viver, de conhecer lugares, experimentar e aprender coisas novas, pessoas que te trazem uma sensação tão radiante, que tudo se transforma em amor. E você é uma dessas pessoas, você é puro amor! Por isso, seria estranho se eu não me apaixonasse por você… Porque você é apaixonante, simplesmente por ser exatamente do jeito que você é! Obrigado por me acompanhar nessa aventura toda!", dedicou.