Reprodução/Instagram Marido de cantora gospel é preso por estupro de vunerável

O marido da cantora gospel Heloísa Rosa, Marcus Martin Grubert, teve o pedido de fiança negado pela polícia da Flórida, nos Estados Unidos. Marcus foi preso na última terça-feira (21), suspeito de abusar de uma menina de 5 anos, filha de uma assessora de Heloísa, em 2023.



Segundo informações da Quem, a advogada Anna Alves-Lazaro, fundadora da Hope & Justice Foundation, está atuando no auxílio da família da vítima. Ela afirma que Marcus está aguardando o julgamento em liberdade e que a esposa — Heloísa — pode responder por crime de omissão, já que teria tomado conhecimento do suposto abuso e não denunciou. A advogada ainda diz que a cantora negou cooperar com a polícia na investigação.

"A Heloísa, em detrimento dos interesses e da proteção dos filhos, permaneceu com ele, inclusive expondo os próprios filhos a essa situação. Além do mais, ela sabia que ele tinha essa conduta e, ainda assim, convidou uma criança para dormir na casa dela. Certamente, ela será responsabilizada. As crianças precisam de proteção, porque realmente estão expostas a uma mãe que passou por cima dos interesses dos filhos para proteger um criminoso", afirma a advogada.

Segundo a denúncia, o abuso teria ocorrido em uma estadia da criança na casa do casal. O caso estava sendo mantido em segredo de justiça. Entretanto, acabou se tornando público pelo perfil da Fundação Hope & Justice — organização que se dedica a casos relacionados a abuso sexual infantil, violência doméstica e tráfico humano nos Estados Unidos.

Em um post, eles escrevem: "Há um ano, a Hope & Justice Foundation vem lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso. O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial que agora se encerra".

Anna explica que a organização está prestando ajuda à família da vítima, e auxiliou na denúncia à polícia. "Temos profissionais da área do direito, sejam advogados nos EUA ou no Brasil, além de psicólogos, conselheiros e outros profissionais que dão assistência à vítima. Desde o início, ajudamos a vítima a fazer a denúncia e cuidamos do andamento do inquérito, sempre em contato com a polícia, e com os detetives", conta a advogada na entrevista.

Ela confidencia ainda que a prisão de Marcus demorou por conta dos detetives do caso, que mudou três vezes durante as investigações.

