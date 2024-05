Reprodução/Instagram Juju Salimeni chama a atenção ao comparar músculos da perna com noivo

Juju Salimeni fez uma brincadeira com os seguidores nas redes sociais ao comparar o corpo com o do noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora fitness exibiu as pernas dos dois após o treino e questionou os internautas para saber quem é mais musculoso.

Na enquete, os fãs apontaram que o shape da famosa são mais definidas do que a do companheiro.

Vale ressaltar que Diogo Basaglia é fisiculturista e compete na categoria Men's Physique. Na competição, o atleta sobe ao palco descalço, sem camisa e usando calções, que devem estar acima do joelho no comprimento e podem estar a uma polegada abaixo da barriga.

Juju Salimeni chama a atenção ao comparar músculos da perna com noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia Reprodução/Instagram Juju Salimeni chama a atenção ao comparar músculos da perna com noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gent e!

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp