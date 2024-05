Reprodução/Instagram Bruna Marquezine é flagrada agarradinha com João Guilherme em festa

Em meio a especulações de romance, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados agarradinhos durante uma festa na quarta-feira (22). Essa não é a primeira vez que a dupla surge em clima de romance publicamente.

Na noite de ontem, a atriz Maisa Silva comemorou os 22 anos em uma festa com a presença de amigos, incluindo João Guilherme. Ocorre que o herdeiro de Leonardo não estava desacompanhado, ele curtiu a comemoração ao lado de Bruna Marquezine.

Em vídeo divulgado pelo Pop Onze, a atriz e João Guilherme aparecem em clima de romance, enquanto o jovem abraça a cintura dela.

Nas redes sociais, a gravação foi mais um indício de que a dupla estaria vivendo um romance discreto. "São lindos, estou torcendo para dar certo e virar namoro!!!", comentou uma usuária do Instagram. "Já podem se assumir né, no Dia dos Namorados vem o pedido", sugeriu outra.

🚨EXCLUSIVO: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos trocando carícias durante festa de aniversário de Maísa, em São Paulo. pic.twitter.com/ahtO4EkowA — poponze (@poponze) May 23, 2024









