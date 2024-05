Reprodução/Instagram Rei Charles III





O rei Charles III revelou recentemente a sua intenção em quebrar uma tradição de 200 anos no Castelo de Windsor, ao eliminar a entrada gratuita no local histórico para os residentes locais.



Antes, qualquer pessoa que vivesse em Windsor gozava de livre acesso para transitar gratuitamente pelo local, uma prática que começou em 1825 e continuou por quase dois séculos.

No entanto, a partir de 1° de junho de 2024, a regra vai mudar, impedindo a entrada gratuita dos residentes e com um esquema de pagamento por uma taxa com desconto de 16 euros (R$ 89 reais).

De acordo com o site BBC, o Royal Collection Trust implementará uma taxa com desconto reduzindo a admissão regular pela metade para residentes com o cartão Royal.

O cartão pode ser solicitado de maneira gratuita e online, oferecendo mais de 200 ofertas, comodidades e passeios no local.

A fortaleza de 1000 anos localizada em Berkshire é apenas uma das várias residências reais mantidas pela família real.