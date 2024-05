Reprodução MC Cabelinho se nega a cantar música inspirada em Bella Campos; vídeo

Solicitado por um fã, MC Cabelinho se negou a cantar a música "Minha Cura" durante uma transmissão ao vivo. A canção em especial teve como inspiração o antigo relacionamento do cantor com a atriz Bella Campos, que no término, o acusou de traição.

Viralizou nas redes sociais o vídeo de MC Cabelinho em uma transmissão ao vivo jogando RPG online. Na ocasião, um fã que participava da chamada pediu para o MC cantar "Minha Cura", canção inspirada em Bella Campos, atriz com que o funkeiro se relacionou por um ano.

"Aí é foda! Aí é foda!", disparou o cantor, arrancando risos da galera. "Não, não, não. Vou até sair saindo. Não vem me dar papo. Depois eu que estou de mancada no bagulho. Maior falta de respeito", apontou.

Firme na decisão de não revisitar a música, MC Cabelinho apontou uma solução para os rapazes. "Se você quer ouvir essa música, vai lá no YouTube e Spotify e escuta. Vou meter o pé daqui", afirmou.

VEJA: A reação do MC Cabelinho ao pedirem para ele cantar “Minha cura” kkkkkkk pic.twitter.com/RHfn3BYx29 — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) May 22, 2024