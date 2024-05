Reprodução/Instagram Marido de cantora gospel é preso por estupro de vunerável

Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi preso nos Estados Unidos acusado de abusar sexualmente de uma criança em abril de 2023.

De acordo com a Hope and Justice Foundation, instituição de venda dando suporte no caso, o crime teria acontecido quando a criança passou a noite na casa de Marcus e Heloísa.

No Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira (22), a mãe da vítima conversou com a apresentadora sobre o caso.

"As crianças eram muito amigas, muito próximas. Na ocasião, ela insistiu muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha e que gostava de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando cheguei, notei que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que poderia ser isso", contou a mãe.

A apresentadora questionou reação da filha ao encontrar os pais. "Ela relatou que algo de estranho tinha acontecido, mas não posso relatar detalhes porque o caso ainda segue em segredo de Justiça", explicou.

Segundo a mãe, a criança está recebendo auxílio profissional para superar o trauma. "Teve que reviver a história e contar o que aconteceu para o bem dela", comentou.





