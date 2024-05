Reprodução/Instagram Brasileiro que foi amigo virtual de Amy Winehouse detalha conversas

Um jovem brasileiro revelou que foi amigo virtual de Amy Winehouse antes da morte da cantora em julho de 2011. Rodolfo Franco contou que fazia chamadas de vídeo com a artista quando tinha 15 anos.

Rodolfo explicou que descobriu o nome de usuário da cantora on Skype após saber que ela mantinha contato com uma outra fã na plataforma de vídeo. Ela se tornou amigo desta fã, que confirmou o perfil de Amy.

A artista aceitou o convite e a primeira ligação de Rodolfo, porém desligou e o bloqueou ao perceber que o microfone dele estava desligado. "Eu fiquei em choque. Ela estava com um avental, não sei se estava cozinhando, e ficou falando: 'Hello? Hello?'. [...] Ela desligou porque meu microfone não funcionava e me bloqueou", disse ele no perfil do Tiktok.

Na sequência, o rapaz criou um novo perfil e conseguiu contato com Amy. "A gente conversou no total umas nove vezes. [...] Os assuntos eram sempre coisas à toa, coisas do dia a dia. 'O que você fez hoje?'. E ela perguntava de mim também. Teve uma ocasião em que ela me ligou e eu quase morri".

Segundo Rodolfo, as conversas duravam cinco minutos e, em uma delas, a famosa o convidou para visitar Londres. "Uma vez, falei pra ela que queria muito conhecer Londres, que era meu sonho. Ela disse que eu poderia ir pra lá e poderíamos sair juntos, só que eu teria que beber suco de laranja", contou.

"Na época, eu tentava lidar com isso da forma que ela queria. Ela queria ser tratada como uma pessoa normal, conversar à toa com uma pessoa no Brasil. Eu tentava transparecer isso e acabava realmente conversando com ela naturalmente. Eu vou fazer 30 anos esse ano e, quase 15 anos depois, vejo quão surreal é isso", revelou ele.

Rodolfo admitiu que deixou Amy brava ao citar Blake Fielder-Civil, o ex-marido dela, quando estava alcoolizada. "Eu pequei por perguntar isso pra ela em um dia em que ela não estava bem e tinha bebido. Ela ficou visivelmente brava e falou que eu não tinha direito de citar o nome dele, que era o melhor amigo dela. Foi a única situação ruim, mas as outras foram incríveis. Ela atendia plena, com um sorrisão".

Apesar da "amizade", ele contou que não conheceu Amy pessoalmente durante a passagem dela pelo Brasil em 2011. "Óbvio que eu queria encontrá-la pessoalmente, mas ela já não estava entrando tão regularmente assim no Skype e eu também não sabia como chegar até ela, por meio de assessor... Nossa última conversa foi em 2011, quando ela estava no hotel no Rio de Janeiro".

Em julho daquele ano, Amy Winehouse foi encontrada morta em seu apartamento de intoxicação por álcool.

















