Reprodução/Instagram Virginia Fonseca exibe barriga da terceira gestação: 'Olha o tamanho'

Nesta terça-feira (21), Virginia Fonseca atualizou os seguidores sobre a sua terceira gestação. A influenciadora está grávida de um menino, que se chamará José Leonardo.

Em frente ao espelho, a esposa de Zé Felipe exibiu a barriga no sexto mês de gestação e se surpreendeu com o tamanho.

"Olha o tamanho do Zé, olha o tamanho do gato. Espichou", comentou ela nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Agora, eles esperam a chegada do primeiro filho.

Virginia Fonseca exibe barriga da terceira gestação Reprodução/Instagram Virginia Fonseca exibe barriga da terceira gestação Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp