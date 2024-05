Reprodução/Instagram Tirullipa afirma que expulsão por assédio na 'Farofa' foi 'mimimi'

O humorista Tirullipa, de 39 anos, foi condenado pela Justiça de São Paulo por danos morais a drag queen Halessia, de 27 anos. A ação foi movida após a festa "Farofa da Gkay", de 2022, em que o apresentador foi expulso devido ao comportamento impróprio. Tirullipa deverá pagar uma indenização de R$ 25 mil à Halessia.



Segundo informações da revista Quem, que teve acesso à ação, a drag queen alegou que "teve sua sunga abaixada sem consentimento pelo réu [Tirullipa], que executou o ato semelhante com outros participantes, motivo pelo qual foi expulso do evento no dia 6 de dezembro". Halessia ainda afirma que a ação do apresentador teria provocado um abalo moral.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (21), pelo juiz de direito Rodrigo Ramos. No documento, ele cita que a conduta do de Tirullipa "ofendeu os direitos à intimidade, à honra e à imagem do requerente, expondo parte do corpo íntima e reservada dele a milhares de pessoas, sem houvesse o desejo de fazer tal exposição".

Em 2022, Halessia abriu a ação contra o humorista e disse nas redes sociais: "Eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes".

Segundo a drag queen, quando o humorista abaixou sua sunga, ela teria se sentido exposta, uma vez que diversas pessoas estavam ao seu redor com celulares nas mãos. "Me senti muito lesado, muito constrangido. No dia, eu fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, deixar de lado por não saber o que estava acontecendo, mas foi algo que me abalou".

Na época, além da sunga de Halessia, o humorista também puxou o laço do biquíni de Nicole Louise. A ação o fez ser expulso da festa de aniversário da influenciadora Gessika Kayane, que aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro em Fortaleza.

