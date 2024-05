Reprodução/Instagram Simone Mendes provoca Maiara por fotos de biquíni; veja

Nesta terça-feira (21), Maiara expôs a relação com Simone Mendes para os seguidores das redes sociais. A cantora mostrou as provocações da colega de trabalho por conta das fotos de biquíni.

Após compartilhar uma foto na piscina, a cantora sertaneja comentou o fato da amiga ter diversas peças.

"A coleção dela de biquíni tem que respeitar, todo dia é um modelinho", disse ela. No mesmo print, Maiara conversa com Simone por áudio.

Na sequência, é possível ver que a dupla de Maraisa não atendeu duas chamadas de vídeo da amiga, que acabou provocando: "Tu deve estar trocando o biquíni para ir pra piscina de novo".

Vale lembrar que Maiara vem sendo alvo de críticas após passar por uma mudança radical no corpo. A sertaneja disse que emagreceu após mudar sua dieta e intensificar os treinos, sem negar ou confirmar o uso de qualquer medicamento. "Acho que está chegando aos 30 kg [perdidos], hoje devo ter entre 45 kg e 47 kg", declarou, em abril deste ano.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp