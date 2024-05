Reprodução Sheherazade intervém em 'A Grande Conquista' após brincadeira racista

A apresentadora Rachel Sheherazade decidiu intervir em "A Grande Conquista" nesta segunda-feira (20). A aparição surpresa da jornalista acorreu após a participante Anahí fazer uma associação racista com o participante negro Vinigram, que confessou ter se sentido ofendido.

Durante um jogo de mímica, Vinigram fazia gestos que retratavam um filme de ação quando Anahí sugeriu de primeira "Planeta dos Macacos". A situação deixou o filho de Netinho de Paula constrangido, o fazendo pedir atendimento psicológico para a produção do reality.

Posteriormente, a apresentadora Rachel Sheherazade reuniu todos os participantes da Mansão para conversar e repudiar a atitude da conquisteira.

"Vocês viram os diversos títulos de filmes sugeridos na brincadeira, inclusive, vários de vocês riram nesse momento e entenderam tudo como uma brincadeira. Na hora, o Vinigram também pareceu ter levado na brincadeira, mas ele não esqueceu e, na última madrugada, comentou com algumas pessoas sobre esse ocorrido por ter se sentido ofendido", iniciou.

A ex-peoa de "A Fazenda" alertou os participantes de "A Grande Conquista 2". "Não importa o que foi dito, e sim como foi recebido. Por isso, peço cuidado com as palavras. Às vezes, você pode não ter intenção, mas é importante levar em conta a forma que a pessoa recebeu", adicionou ela.

A intervenção de Sheherazade parece ter deixado Vinigram mais tranquilo, visto que o rapaz se manifestou aos colegas de confinamento explicando a gravidade da suposta brincadeira.

"Acho que é muito importante, porque isso é uma situação que acontece todos os dias lá fora, e existem muitas pessoas que passam por isso. Naquele momento, não levo aquilo como uma brincadeira. Se pareceu, deixo claro que não levei como uma brincadeira. Me posiciono, olho para a Any e falo: 'Não, moça, não fala isso'. E guardo esse sentimento para mim, até para não expor a Any ou causar qualquer tipo de tumulto", declarou.

Vinigram também afirmou ter se sentido culpado pelo constrangimento, se questionando se teria feito gestos que poderiam representar um primata. "Fica muito óbvio na imagem que não pareço um. Eu apareço fazendo o sinal da arma, de quem está se escondendo, que é a brincadeira. Acabo deixando e me sentindo culpado por essa brincadeira ou pela fala".

Anahí pede desculpas

Após a bronca da apresentadora, Anahí procurou Vinigram para conversar e pedir desculpas ao colega de confinamento.

"Me perdoe se o nome do filme que eu falei... Eu falei o nome do filme porque foi o filme que a gente estava ali, na dinâmica. Mas tipo assim, agora eu entendo, e eu quero te pedir perdão por isso", iniciou.

"Você fala que te magoou, e eu jamais queria te magoar. Se alguém falasse algo assim para mim, eu ficaria muito magoada. Então, me perdoa por isso", declarou.

