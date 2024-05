Reprodução/ Globo 'O álcool destruiu a minha casa', desabafou Padre Fábio de Melo

Em uma pregação no último domingo (19), o padre Fábio de Melo fez comentário sobre a forma como as pessoas consomem conteúdos na internet. A fala aconteceu em Santa Maria dos Anjos, na Itália, para participar do 12º Congresso Internacional de Pentecostes da Paz.

Segundo o jornal Correio Braziliense, na pregação, Fábio de Melo diz: "Neste tempo de influenciadores eu fico pensando, 'Meu Deus, quem influência os filhos de vocês?' Influenciam como? Influenciam com o quê? Qual conteúdo eles utilizam para chamar a atenção dos filhos de vocês? Qual é o conteúdo que eles utilizam para chamar a sua atenção? Não permita que a futilidade se torne inspiração dos seus filhos. Eduque-os desde pequenos, para o bom gosto”.

O católico virou viralizou recentemente nas redes sociais após aparecer numa gravação com uma calça jeans apertada e usando um cinto da Hermês — uma grife francesa —, avaliado em cerca de R$ 10 mil.

A forma como o clérigo apareceu acabou sendo criticado. Paula Braun, esposa de Mateus Solano, compartilhou as fotos do padre em uma postagem que criticava a postura dele e suas vestimentas.

o mundo tá mto louco mesmo padre usando cinto brega de grife

o mundo tá mto louco mesmo padre usando cinto brega de grife

que custa uns 10k





Novo livro

Em uma entrevista ao Conversa com Bial, padre Fábio de Melo comentou que está lançando um novo livro, intitulado "A Vida É Cruel, Ana Maria: Diálogos Imaginários Com Minha Mãe". No papo, ele destaca o trecho: "Depois que morre a minha mãe, morre também a minha obrigação de ser feliz”.

"É um grito de libertação. Sempre que pensava na morte da minha mãe eu sabia que seria o pior dia da minha vida. Então eu vivi de fato o pior dia da minha vida. E quando eu vivi a experiência definitiva daquela finitude com ela, da minha relação com ela, vivi uma libertação também. Eu agora posso morrer”, explica Fábio de Melo. A mãe do católico morreu em 2021, após complicações da Covid-19.

Ele finaliza: "Vi minha mãe sepultar duas filhas, vi minha mãe visitar durante quatro anos um filho preso e eu sabia o quanto ela vivia o sofrimento de todos nós. Quando ela morreu foi a primeira coisa que pensei: 'pronto, agora se eu não quiser ser feliz eu não preciso mais'. Claro, não é a minha opção, mas é, de fato, uma realidade que se apresentou pra mim”.

