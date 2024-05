Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil; veja fotos

Juliette está se preparando para a mudança de casa no Rio de Janeiro. A campeã do BBB 21 ostentou uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo exibindo a nova residência que conta com aluguel de R$ 60 mil, de acordo com O Globo.

O local conta com sala de estar, de jantar e de reunião, quatro quartos, closet, ampla cozinha, elevador, cinema, academia, sauna e vagas para 10 carros.

"É muito mais do que eu esperava, porque tipo, eu não estava procurando uma casa tão grande. Eu queria uma casa que acomodasse minha família, mas não precisava ser algo tão enorme assim", comentou ela.

Em conversa com os fãs, Juliette explicou o motivo de alugar a casa. "Fazendo as contas, compensa agora, por conta dos meus projetos e dos meus investimentos, alugar. Futuramente comprarei, mas agora aluguei", disse.

Confira as fotos da nova casa de Juliette:

Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram Juliette ostenta nova mansão no Rio com aluguel de R$ 60 mil Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp