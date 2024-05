Reprodução Juliana Paes surge com look majestoso em Cannes: 'Deusa'

A atriz Juliana Paes impressionou os seguidores do Instagram ao mostrar detalhes do look escolhido para prestigiar o festival de cinema de Cannes, na França, nesta terça-feira (21).

A atriz brasileira adotou um vestido claro, de tom champanhe, combinado com joias de diamantes. Na maquiagem, Juliana Paes preferiu tonalidades neutras, dando destaque para os olhos esfumados e a maçã do rosto bronzeada.

O vestido de um ombro só somado ao cabelo preso em coque conferiu um aspecto de princesa na artista que não passou despercebido nas redes sociais.

"Amiga do ceuuuuu", comentou impressionada a atriz Marina Ruy Barbosa. "Deusa", destacou a atriz Carolina Dieckmann. "A minha princesa da Disney", elogiou uma fã.