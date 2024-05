Reprodução/Instagram Jojo Todynho sofre acidente ao correr para tomar banho antes de encontro

Jojo Todynho não perdeu a oportunidade de rir de si mesma após sofrer um pequeno acidente enquanto corria para tomar banho.

A cantora publicou no Instagram um vídeo em que se despede de sua nutricionista após receber a mensagem de um crush avisando que ele está chegando para um encontro, em seguida, ela corre em direção ao banheiro, mas escorrega e acaba caindo no chão.

Jojo felizmente não se machucou. Nas imagens, ela e a profissional caem na risada após o episódio. "Quando o date avisa que está chegando e você nem banhou tomou ainda", escreveu a estudante de Direito na legenda da publicação.

Assista ao vídeo a seguir:

