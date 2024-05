Reprodução/Instagram Nattan está se sentindo vingado após Henrique e Juliano "sequestrarem" seus cães

O cantor Nattan está se sentindo vingado após seus cachorros começarem a "destruir" a casa da dupla Henrique e Juliano. Os cães foram "sequestrados" pelos sertanejos após uma visita à casa de Nattan no domingo (19).

A voz de "Love Gostosinho" se divertiu com a "vingança", em um vídeo publicado nos Stories do Instagram. "Eu estou com uma sensaçao tão boa aqui, gente. Eu já recebi foto e vídeo dos cachorros comendo a casa dos meninos inteira. Porta de estúdio, sofá... É isso, meus garotos, vão lá. Façam o que vocês foram para fazer, comam tudo", disse ele, aos risos.

Henrique e Juliano levaram os animais de avião do Ceará até o Tocantins, depois que Nattan foi dormir e deixou eles "sozinhos", segundo os relatos. "Os meninos vieram beber aqui em casa, e eu fui dormir. Vocês acreditam que eu acordei e vi uma foto mostrando que eles levaram os meus cachorros embora?", contou o cantor, na segunda-feira.

"Esses caras são malucos. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros?", disparou ele. Nattan garantiu que a brincadeira vai ter volta e ameaça "roubar" gados da fazenda da dupla.

