Reprodução/Instagram Christina Aguilera em show no México durante o fim de semana

A aparência de Christina Aguilera em seu último show no México fez com que muitos de seus fãs questionassem se a cantora estaria tomando o medicamento para diabetes Ozempic, que se tornou remédio utilizado para perder peso.

Nas redes sociais, a cantora de 43 anos compartilhou fotos em que aparece usando um macacão transparente, destacando bastante a cintura fina. Ela combinou o traje de couro com botas de cano alto combinando, óculos escuros pretos e luvas de seda vermelha.

“Garota! Eu quero Ozempic, AGORA”, comentou uma seguidora. “Eu preciso de ozempic AGORA”, repetiu uma segunda pessoa, enquanto uma terceira acrescentou: “Ok, eu preciso de ozempic. Mas não agora, ontem.”

Ainda outro fã admitiu: “Droga, ela está incrível! Gostaria de poder tomar Ozempic como todo mundo também, mas com medo dos efeitos colaterais. ”

O medicamento Ozempic, conhecido também como Semaglutida, é uma injeção semanal usada para tratar adultos com diabetes tipo 2. No entanto, foi adotado como um aliado para o emagrecimento acelerado, chegando a gerar o termo “cabeça de Ozempic”, entre outros efeitos colaterais pelo uso indevido.

“[Vou] Gastar meu bônus no próximo ano com ozempic porque isso é inacreditável” e “Eu preciso do Ozempic que você está usando porque o meu não está fazendo isso” e “Ela está tão pequena” foram alguns dos comentários nas publicações da cantora no TikTok.

Apesar de todos os comentários sobre o uso do medicamento, nem a cantora nem sua equipe se manifestaram sobre o assunto. No Brasil, a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, chamou a atenção após sua perda de peso rápida. A cantora nega o uso do medicamento e atribui a perda de peso à bariátrica e ao exercício físico.

Christina Aguilera em show no México Reprodução/Instagram Christina Aguilera Reprodução/Instagram Christina Aguilera em 2022, durante show do LA Pride, em Los Angeles (EUA) Reprodução/Instagram Christina Aguilera em maio de 2024 e em junho de 2022 Reprodução/Instagram Christina Aguilera em show no México durante o fim de semana Reprodução/Instagram