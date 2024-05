Reprodução/Instagram Virginia bate boca com empresa por perrengue em live: 'Palhaçada'

Virginia Fonseca dividiu com os seguidores o resultado da live shop da sua marca de beleza realizada no último sábado (18).

A influenciadora comemorou o faturamento milionário mesmo enfrentando problemas técnicos com a plataforma de pagamento. Após muitas reclamações do público, a empresária se desculpou e afirmou que bateu mais de R$ 15 milhões.

"Ontem íamos bater R$ 12 milhões se não fosse o bug, mas Deus honra quem dá o seu melhor no que faz! Estamos finalizando o fechamento da junção das duas lives com [lucro total de] R$ 15 milhões", disse ela nos Stories do Instagram.

Ainda nas redes sociais, a esposa de Zé Felipe esclareceu a polêmica com a plataforma. "Agora só para entenderam mais a fundo, o pior disso tudo é que a gente paga muito para a plataforma VTEX aguentar e não cair. No primeiro pau em live que deu, falamos diretamente com os fundadores e nada foi resolvido, apenas desculpa", escreveu.

"E agora novamente tenho que ficar ouvindo a equipe deles se desculparem pela falta de estrutura e infra [...] Palhaçada demais", completou.

Por fim, Virginia pediu para que os seguidores também cobrem da empresa uma melhora na plataforma. "Não vou segurar essa bronca sozinha, não! E quero a ajuda de vocês, porque eles erraram e terão que arrumar. Foram milhões de prejuízo e uma frustração absurda porque era para estarmos comemorando o maior recorde feito na história da Wepink de Live de 1 hora, o maior", afirmou.

