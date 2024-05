Reprodução Roque, do SBT, aparece pela primeira vez após acidente; veja vídeo

O veterano Roque, assistente de palco do SBT, apareceu nesta segunda-feira (20) pela primeira vez após ter sofrido um acidente no último final de semana. Ele precisou ser internado depois que médicos constataram um sangramento intracraniano.



Mais cedo, durante o programa "A Tarde É Sua" (RedeTV!), comandado por Sonia Abrao, um vídeo gravado de Roque no hospital foi compartilhado para os telespectadores. Na gravação, ele atualiza o estado clínico e diz estar se recuperando.

"Infelizmente, na semana passada eu fui almoçar com a minha família e eu tive pequeno acidente. Eu desmaiei. E infelizmente vim parar aqui no hospital. Uma equipe maravilhosa está me dando uma grande atenção para mim. Eu estou bem, Deus e Nossa Senhora Aparecida têm me ajudado", tranquilizou.

Nas redes sociais, a família do veterano também está mantendo os fãs atualizados sobre a saúde do assistente de palco. Um boletim médico foi divulgado no Instagram nesta segunda-feira (20).

"Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de síncope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica", informaram.