Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Seguidores disseram à morena: "É o preço que se paga, se não aguenta, sai da internet"

A influenciadora digital Maria Lina desabafou com seus seguidores nesta segunda-feira (20). A morena vem sendo alvo de críticas sobre sua aparência. Em um vídeo publicado por Maria, ela conta como foi após ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em que recebeu diversos comentários ofensivos alheios ao assunto tratado na publicação.



A influenciadora trouxe alguns dos comentários para os Stories do Instagram para expô-los. Um seguidor escreveu: "Essas blogueiras parecem que levaram duas 'tabuadas' em cada lado o rosto e ficaram assim".

"E esses são os comentários que as pessoas pensam, escrevem, e acham que seria 'interessante' pontuar. Sempre que eu apareço em algum lugar, tem alguém criticando minha aparência, falando coisas horríveis. Eu sempre levei na brincadeira, mas ta cada vez mais difícil ignorar", afirma a influencer.

"Sobre essa moça, uma de MUITAS, a internet deu liberdade a pessoas infelizes falarem coisas que JAMAIS FALARIAM olhando na sua cara", continua.

Maria desabafa: "Você pode ter a opinião que quiser fora da internet e na sua roda de amigos, a partir do momento que você expõe isso publicamente, pra todos verem, pra alimentar o ódio de pessoas relacionadas ao corpo de alguém, aos filhos de alguém, ao casamento de alguém, ou a qualquer outra coisa que a gente acompanha todos os dias (abram os comentários de qualquer site de fofoca, você vai ver o 'amor' que as pessoas tem) você só mostra a auto estima de merda que você tem".

Nos comentários de um vídeo no TikTok, Maria mostra que há mais ataques contra sua aparência: "Mulher, para de mexer no rosto, você já é tão bonita", afirma uma seguidora. A influencer responde: "Por isso não sou ativa na rede vizinha. Todos os vídeos que eu mais gosto, que eu posto feliz da vida, esses são os comentários. Pra mim, o TikTok é a rede mais complicada de todas".

Entretanto, a influenciadora afirma que os ataque sobre sua aparência não são novos, e já se manifestaram de outras formas antigamente. Maria Lina já se relacionou com o humorista Whindersson Nunes, e perdeu um filho prematuro, que nasceu com apenas 22 semanas, e afirmou que até o luto foi questionado pelos seguidores.

"Hoje, são sobre a minha aparência. Mas já foram sobre meu filho, sobre meu luto, sobre meu trabalho aqui, sobre minhas amizades. Já doeram muito mais. Eu abro uma página de fofoca e os comentários são as pessoas despejando todo o ódio do mundo".

"É surreal, e quem fala 'é o preço que se paga, se não aguenta, sai da internet' certamente se estivesse na mesma situação não pensaria assim. Uma ofensa não deve ser justificada. Sejamos conscientes, gente", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp