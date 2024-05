Marcus Lehman Kevinho celebra recuperação da mãe e anuncia retorno à música em parceria com Gustavo Mioto

Cantor de funk Kevinho, de 25 anos, compartilhou nesta segunda-feira (20) nas redes sociais como está o estado de saúde de sua mãe, Sueli, que passava por um tratamento de câncer de mama. No início do tratamento, o artista se afastou dos palcos para ajudar a cuidar da mãe. Ele decidiu dividir com os fãs o progresso do tratamento e anunciou que está trabalhando em um novo projeto musical.



Kevinho começou: "E aí, família! Eu sei que vocês ficam se perguntando onde estou, né? Recebo milhões de mensagens por dia da galera perguntando: 'Cadê você? Por onde você anda? Como estão as coisas? Como está sua mãe?' Hoje, resolvi finalmente aparecer aqui para conversar um pouco com vocês e explicar tudo o que tem acontecido. Graças a Deus, trago só notícias boas!”

“Como vocês sabem, eu parei minha carreira musical desde que descobri a doença da minha mãe. Graças a Deus e às orações de vocês, ela tem sido uma guerreira. Passou por várias batalhas, venceu a quimioterapia e a radioterapia. Hoje, o quadro dela é ótimo; ela está praticamente curada. Ela vai continuar com um tratamento, tomando um comprimido por cinco anos. Agora é mais questão de acompanhamento, fazendo exames regularmente para garantir que a doença não volte. Mas tenho certeza que não vai voltar porque Deus é maravilhoso”, afirmou o artista.

Em outro momento, Kevinho comemorou que o cabelo da mãe voltou a crescer e disse que está retomando o trabalho com a música: "E agora eu voltei a fazer o que eu mais amo nessa vida, que é fazer música para vocês. Já produzi várias músicas novas. Estou em vários projetos que pensei nesse tempo todo que minha mãe se tratava, eu coloquei em prática todos esses projetos. Agora eu consegui trabalhar de corpo e alma mesmo, com a cabeça sempre focada na minha carreira musical”.

