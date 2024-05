Reprodução 5 vezes que Jojo desafiou a lei e debochou

A cantora e influenciadora Jojo Todynho, de 27 anos, decidiu rebater as críticas sobre estar fumando. Nesta segunda-feira (20), Jojo usou os stories para os seguidores que a criticam por ser fumante e ir à igreja, e enfatizou que não se incomoda com o que os outros pensam dela.



Jojo afirmou: "Quero também deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa fazer da minha vida que eu quero, tá bom?"

A campeã d'A Fazenda deixou claro que nunca fumou escondida como está parecendo: "'Ah, porque você tocou meu nome de Deus e está fumando cigarro.' Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você, então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi".

Jojo continua, e enfatiza que está em seus planos parar de fumar: "Tem gente que não bebe, que não fuma e faz coisa até que o diabo duvida, então deixa que uma hora eu paro. Quando vai ser? Não sei, mas uma hora eu paro de fumar e uma hora eu paro de beber, vou vivendo meu processo".

A funkeira está com uma relação mais próxima com a igreja. Segundo ela, está em um "processo": "Eu vou fazer tudo no meu processo, eu não faço nada conforme o achismo dos outros. Isso se chama personalidade. O que as pessoas vão achar ou deixar de achar, isso aí é um problema delas. Ela que se resolvam com elas".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp