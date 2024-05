Reprodução Jason Momoa acaba com suspense e assume romance com atriz; veja quem é

O galã de 'Aquaman' Jason Momoa está namorando a atriz porto-riquenha Adria Arjona. Após suspeitas da mídia internacional e dos fãs, o ator finalmente confessou que está comprometido com a ex-colega de elenco de "Justiça em Família" (2021).



Através do Instagram, Jason publicou um álbum de fotos no Japão, onde esteve em confraternizações com amigos e com a nova namorada. Em uma das fotos, o norte-americano aparece agarradinho com Adria Arjona, confirmando os rumores de romance.

"Japão, você é um sonho que se tornou realidade, você me surpreendeu. Estamos muito gratos por todos que abriram suas casas, criando lembranças com novos e velhos amigos, compartilhando mais uma aventura incrível com meu amor", dedicou o artista.

Recentemente, durante a Basingstoke Comic Con de 2024, Jason foi encurralado sobre atualizações da vida amorosa, entretanto, foi misterioso ao citar que estava em um compromisso sem revelar a identidade da amada.

"Vocês descobrirão [quem é] muito em breve. Estou em um relacionamento há algum tempo", disse no evento.

Quem é Adria Arjona?

Nascida em San Juan, em Porto Rico, Adria Arjona é uma atriz de 32 anos mundialmente conhecida pelo papel de Emily, na série "True Detective", da MAX. Além dessa, também estrelou Dani Silva na série da CBS "Person of Interest".

No Instagram, Adria coleciona mais de 950 mil seguidores e impressiona com produções de tirar o fôlego, como aponta os elogios que recebe nas publicações. A carreira de atriz, na plataforma de Mark Zuckerberg, cede espaço para editoriais e propagandas.