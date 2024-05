Reprodução/Instagram Henrique e Juliano "roubam" cachorros do cantor Nattan

O cantor Nattan foi pego de surpresa ao acordar na madrugada desta segunda-feira (20) e descobrir que Henrique e Juliano "roubaram" seus cachorros e os levaram para outro estado. No Instagram, a voz de "Love Gostosinho" contou que estava bebendo com a dupla sertaneja na própria casa, mas acabou caindo no sono e foi vítima da pegadinha.

"Os meninos vieram beber aqui em casa, e eu fui dormir. Vocês acreditam que eu acordei e vi uma foto mostrando que eles levaram os meus cachorros embora? Esses caras são malucos. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros?", declarou Nattan, pelos Stories.

Na sequência, ele publicou registros dos sertanejos com os animais em um avião particular. "Vou levar os dois [cachorros]. O limite é zero! O Nattan dormiu, não cuidou de nós, ficamos sete horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai buscar os cachorros depois", diz Henrique em um vídeo.

Nattan também mostrou um print de uma conversa com Juliano pelo WhatsApp. "Se você gosta de mim e da nossa amizade, não faça isso", pediu ele. A dupla saiu de Fortaleza, no Ceará, e foi de avião com os cachorros até Palmas, no Tocantins.

O cantor garantiu que a brincadeira vai ter volta.

