João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, acaba de se formar na Rollins College, uma das mais prestigiadas universidades do sul da Flórida, nos Estados Unidos. O jovem compartilhou o momento ao lado da mãe, Rose Miriam, e das irmãs gêmeas, Sofia e Marina.

A faculdade fica localizada na cidade de Winter Park, possui mais de 60 cursos e aceita estrangeiros. Para estudar lá, os alunos podem desembolsar de R$ 132 mil a R$ 561 mil por ano.

João Augusto é um dos herdeiros da fortuna de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador falecido em 2019. Ele escolheu estudar administração de empresas com especialização em comunicação.

