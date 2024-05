Reprodução/Instagram Quem é a brasileira campeã de concurso de fisiculturismo nos EUA

A brasileira Giselle Machado, de 28 anos, venceu um concurso de fisiculturismo nos Estados Unidos, o NY Pro, que aconteceu neste final de semana em Nova York. A modelo foi a campeã da categoria wellness, derrotando, inclusive, a ex-morena do Tchan Juliane Almeida, de 40 anos.

Giselle nasceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Atleta de fisiculturismo desde 2014, a catarinense tem vários títulos nacionais e internacionais no currículo, incluindo duas vitórias no campeonato Arnold South America.

Atualmente, ela conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram e presta consultoria para quem quer entrar no ramo.

É formada em Administração e já viveu no México, nos Estados Unidos, na República Dominicana e agora mora nos Emirados Árabes Unidos, mais precisamente em Dubai.

Após vencer o concurso de fisiculturismo em Nova York, Giselle fez um desabafo nas redes sociais: "Quando ninguém acredita em você, sua família continua mantendo sua fé. Quando as pessoas falam mal de você, você continua, não importa o que aconteça…”.

Já a ex-morena do Tchan Juliane Almeida, apesar de derrotada, aproveitou para tietar Giselle Machado nos bastidores da competição. Ela também publicou registros da participação no campeonato.



Conheça a brasileira campeã de concurso de fisiculturismo nos EUA Reprodução/Instagram Fisiculturista brasileira Giselle Machado vence concurso nos EUA Reprodução/Instagram Giselle Machado é atleta de fisiculturismo desde 2014 Reprodução/Instagram Ex-morena do Tchan Juliane Almeida tieta Giselle Machado Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp