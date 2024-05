Foto: Reprodução/Instagram Maya Massafera abre álbum de fotos em praia da França

Maya Massafera, de 43 anos, fez uma nova aparição pública após a transição de gênero. Desta vez, a influenciadora abriu um álbum de fotos na praia, na Riviera Francesa, neste domingo (19).



No sábado (18), a famosa surgiu deslumbrante no Festival de Cannes, na França, onde fez sua primeira aparição pública.

Com um look roxo de uma grife francesa, Maya posou sorridente para os cliques, em que aparece com um sorvete na mão.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios para ela. "Pra quem tava pedindo foto sorrindo, tome essa obra de arte! Maya, você reluz", escreveu um perfil. "Maya, você está a cara da Anitta. Linda igual", opinou outra.

Ataques transfóbicos



Maya Massafera retornou as redes sociais para compartilhar as primeiras fotos após a cirurgia de redesignação sexual. A publicação recebeu muitas mensagens de apoio de seguidores e famosos, como Pabllo Vittar, Sabrina Sato, Preta Gil, Ana Hickmann, entre outros.

Apesar do carinho, a influenciadora infelizmente foi atacada por comentários transfóbicos. Para se proteger dos ataques, primeiramente a apresentadora deixou liberado os comentários para os seus 'seguidos'. Agora, ela limitou todos os comentários.

