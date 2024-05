Divulgação Tony Ramos

O ator Tony Ramos, de 75 anos, tem se recuperado do procedimento cirúrgico que foi submetido para drenar um coágulo no cérebro . Na última sexta-feira (17), a atriz Denise Fraga , de 59, atualizou o estado de saúde do veterano.



Segundo Fraga, Ramos “está muito bem” e “falando” com quem o cerca, como os familiares. “Gente, eu queria muito agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto, eu estou muito aliviada”, iniciou.



“A gente acabou de estar com o Tony no hospital, ele está muito bem, a cirurgia foi um sucesso, doutor Paulo Niemeyer é um craque. Ele está bem, ele está falando, está fazendo piada. É o Tony que a gente conhece. E agora é continuar rezando para que a recuperação dele seja rápida”, acrescentou.



Tony e Denise estavam em cartaz com “O que Só Sabemos Juntos", no teatro Tuca, em São Paulo. A peça teve sessões canceladas após a internação e a cirurgia de Tony , que recentemente interpretou o vilão Antônio La Selva em “Terra e Paixão” (2024).



O último boletim médico divulgado pela equipe do Hospital Samaritano Botafogo dizia: “Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável". O comunicado foi feito na última sexta-feira (17).

