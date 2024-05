Reprodução/Instagram Patrícia Ramos





Patrícia Ramos surpreendeu os seguidores ao mostrar a evolução do seu corpo em uma publicação de antes e depois. Neste sábado (18), a apresentadora brincou ao comentar sobre o peso antigo nas redes sociais.



"As pessoas me perguntam qual o meu incentivo pra treinar. Vou deixar a foto pra vocês. Olha aí! Nessa época, eu pesava 50 kg e rezava para não chover porque se batesse um vento forte, eu balançava", disse Patrícia, que revelou estar pesando 75 kg atualmente.





Nos comentários, uma seguidora perguntou quanto tempo demorou para ela chegar no resultado atual. A influenciadora contou: "Dois anos. A primeira foto é de 2018. Comecei a treinar sério em 2021, estava pesando 52 kg".

Os inernautas ficaram impressionados com a mudança. "Eu ia faltar na academia, mas fiquei sem jeito. To indo, mami", afirmou um. "Poxa, até antes se o vento me levasse eu estaria satisfeito", desejou outra. "A motivação diária que precisamos", disse outra seguidora.





