A apresentadora e modelo Monique Evans, de 67 anos, e a DJ Caca Werneck, de 37 anos, se casaram na última quinta-feira (16) em uma cerimônia luxuosa com a família e os amigos. O evento, que ocorreu em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, movimentou as redes sociais.

Após 10 anos juntas, elas conseguiram oficializar a união, mesmo com as dificuldades. A mãe de Bárbara Evans afirmou que foi "muito perrengue e complicado". Entre famosos e anônimos, cerca de 230 convidados marcaram presença no casamento.

"Ver todos amigos, todo mundo falando 'oi' e participando disso, foi muito lindo, foi muito especial para mim. Eu sei que foi muito perrengue, que foi foi complicado, mas a gente conseguiu tudo mais lindo do que a gente esperava. Muitas pessoas ajudaram, se não fossem essas pessoas todas ajudando, a gente não conseguiria", disse Monique à Quem.

Viagem romântica



Para a lua de mel, as recém-casadas irão viajar pela Europa. Dentre os destinos escolhidos, destacam-se: Barcelona, Paris e Ibiza. Os países são escolhidos com frequências por casais, principalmente nesta época do ano.

