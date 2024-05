Reprodução Modelo revela ultrassom da suposta filha de Neymar Jr; saiba tudo

A modelo Amanda Kimberlly, supostamente grávida de Neymar, está prestes a dar à luz. Segundo fontes do Jornal Extra, a jovem convidou um amigo do jogador, que não teve o nome revelado, para ser o padrinho da criança, mas ele teria recusado.



A justificativa dada por ele seria a proximidade e a forte amizade que tem com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha de Neymar. Ainda segundo as fontes do jornal, a irmã do craque, Rafaella Santos, será madrinha da criança após aceitar o convite da amiga.

Neymar será pai novamente?



A família do craque brasileiro já encara a paternidade de Neymar Jr. como certa. Além disso, o jogador estaria acompanhando de perto a gravidez do terceiro filho. As informações foram publicadas no Portal Leo Dias.

De acordo com o colunista, Amanda Kimberlly passava por tratamento contra um tumor quando se relacionou com Neymar Jr. A situação da época impedia a modelo de realizar o controle de natalidade através do uso de anticoncepcionais, o que também seria do conhecimento do atleta.

Ex-participante do reality da MTV "Are You The One", Amanda Kimberlly é amiga de Rafaella Santos, irmã de Neymar. Inclusive, através das redes sociais, a futura titia vem demonstrando apoio para a modelo.

Apesar disso, Neymar e os familiares aguardam o nascimento da criança para a realização do teste de DNA.

Vale destacar que o jogador do Al Hilal já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas; e da pequena Mavie, de 7 meses, fruto do antigo noivado com Bruna Biancardi.

