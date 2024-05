Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Karoline Lima





Karoline Lima surpreendeu os seguidores ao exibir o novo visual, na última sexta-feira (17). A influenciadora, de 28 anos, decidiu dar adeus ao cabelão e aderiu ao corte chanel com as pontas repicadas.

Em seu Instagram, Karoline recebeu uma série de elogios e, claro, o jogador de futebol do Flamengo Léo Pereira, namorado da influenciadora, não poupou elogios à amada.





"Chegou a patroa", escreveu a famosa ao surgir com os fios curtos. "Sensacional, amo você! Perfeita", comentou Léo na publicação. Nos stories, o jogador ainda acrescentou: "Nem precisa mais usar o mega[hair]".

Além do atleta, famosos também reagiram à mudança. "Achei tudo", disse MC Mirella. "Amei", comentou Gabi Luthai. "Eita, mami, que gata", disse outra. "Não creio! Linda e perfeita", elogiou mais uma.

