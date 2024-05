Reprodução Instagram - 18.5.2024 Aline campos faz treino intenso de bike

A modelo, atriz, influenciadora digital e apresentadora Aline Campos , de 36 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram na última sexta-feira (17), quando usou a rede social para compartilhar como está o atual físico dela após se dedicar aos treinos e à alimentação balanceada.





Por meio de um álbum de fotos, Campos mostrou que é adepta do ciclismo . A atriz fez um treino intenso de bicicleta e compartilhou o resultado depois de terminar a prática. Nos registros, ela apostava em um top e também em uma calça legging .





O abdômen trincado e a definição dos músculos do braço foram destacados pelos internautas. A base de fãs e seguidores da atriz não apenas comentou a boa forma física dela, como também elevou a disciplina em manter uma rotina de treinos intensa.





"Você é minha musa fitness", escreveu um usuário do Instagram em referência aos conteúdos fitness postados por Aline Campos na plataforma. "Você deveria estar no museu. É uma obra de arte", declarou outro. "Maravilhosa", elogiou uma terceira. "Minha atleta", disse uma quarta. "Linda", acrescentou ainda uma quinta.

Aline Campos mostra bíceps definidos Reprodução Instagram - 18.5.2024 Aline Campos posta conteúdos fitness nas redes sociais Reprodução Instagram - 18.5.2024 Aline Campos assumiu namoro com o modelo e empresário Felipe Von Borstel em janeiro deste ano Reprodução Instagram - 18.5.2024 Aline Campos já trabalhou como atriz, modelo e apresentadora Reprodução Instagram - 18.5.2024 Aline campos faz treino intenso de bike Reprodução Instagram - 18.5.2024





