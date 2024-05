Reprodução/Instagram Vídeo revela agressão de Sean “Diddy” Combs à ex-namorada

Vieram à tona os registros feitos por uma câmera de segurança, em 2016, nos quais o rapper americano Sean “Diddy” Combs aparece agredindo sua então namoradada, Cassie Ventura.

A filmagem, compilada de vários ângulos, mostra o rapper próximo aos elevadores do agora fechado InterContinental Hotel em Century City, Los Angeles. Ele ataca Cassie e, em seguida, tenta arrastá-la de volta pelo corredor.

As imagens foram obtidas com exclusividade pela CNN e mostram "Diddy" agarrando, empurrando, arrastando e chutando Cassie Ventura. A filmagem reforça as alegações feitas em uma ação judicial movida em 2023, na qual ela afirmou ter sido traficada, violentada e espancada por Combs em várias ocasiões ao longo de 10 anos.