Arquivo pessoal/Instagram Neusa Borges revela motivo de ter se casado nove vezes: 'Não acredito em homem'

A atriz Neusa Borges, de 83 anos, abriu uma live no Instagram nesta quinta-feira (16) para bater um papo com os fãs. Na conversa, ela contou o motivo de ter se casado nove vezes.

"Sou feliz em ser a mulher negra que sou, enfrento qualquer batalha. Eu acho que casei nove vezes porque não acredito em homem. Está para nascer o homem que eu vou acreditar", disse Neusa.

"Eu me amo, minha vida é minha. Dizem que mãe tem filho pro mundo, então eu também sou do mundo. Não sou de marido, não sou de namorado", declarou ela.

A atriz ainda afirmou que nunca acreditou nas palavras dos homens com quem se relacionou: "Homem para mim é tudo igual! Pode morrer de falar eu te amo que não vou acreditar nunca".

Neusa Borges participou de novelas da Globo, entre elas, "Dona Xepa", "O Rei do Gado", "O Clone" e "América". Sua última trama na emissora foi "Boogie Oogie". Atualmente, ela está no elenco do seriado "Encantado's".

