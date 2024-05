Reprodução/Instagram De agressão a racismo: relembre as polêmicas de MC Livinho

A Justiça do Estado de São Paulo condenou o músico MC Livinho após agressão contra Eliezer Heleno de Souza, conhecido por MC Gerex. A decisão da juíza Daniela Ximenes, da 2ª Vara Cível do Foro Regional I, Santana, São Paulo, determina que o funkeiro pague R$ 10 mil por danos morais à vítima.



Segundo as informações da colunista Fábia Oliveira, MC Gerex teria desenvolvido trabalhos musicais com Livinho. Entretanto, em um show realizado na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, o funkeiro teria agredido Gerex sem qualquer motivo aparente.

No processo, é dito que Livinho teria desferido três socos contra o rosto de Gerex, o que causou lesões e a sua retirada do local. Ele voltou à capital paulista com medo que novas agressões ocorressem.

O caso teria acontecido no dia 24 de agosto de 2019. Gerex pedia uma indenização de R$ 100 mil, mas que foi reduzida pela juíza.

A decisão não foi contestada por Livinho. Na sentença, a juíza afirma: "O dano moral na hipótese está caracterizado, pois os fatos relatados pelo autor superam os limites do mero aborrecimento, tratando-se de verdadeira lesão a direito da personalidade”.

A defesa de Gerex contestou o valor, pedindo que seja reavaliado e aumentado o valor da indenização para R$ 100 mil.

Processos entre funkeiros

MC Gerex entrou recentemente com outra ação contra MC Livinho. Dessa vez, a ação pede uma multa de R$ 5 milhões por rescisão contratual.

Segundo o músico, no dia 24 de outubro de 2017 os músicos firmaram um contrato de agenciamento musical por um período de dez anos, em que Livinho seria o agenciador. Porém, a defesa de Gerex afirma que a agressão sem qualquer razão geraria a rescisão contratual, em razão da perda de confiança.

O caso ainda está em julgamento na 35ª Vara Cível de São Paulo.

