A cantora Luka veio às redes sociais na última quinta-feira (16) esclarecer sobre suas falas durante a gravação do programa Altas Horas, uma edição especial em homenagem às vítimas do RS. A fala de Luka acabou viralizando por serem consideradas problemáticas.



Em determinado momento, Luka afirmou: "Estamos juntos até debaixo d´água". Entretanto, a referência que a cantora utilizou acabou sendo considerada ofensiva para os fãs. A participação de Luka no programa vai ao ar neste sábado (18).

Luka explicou nas redes sociais: "Meus amores, a expressão 'juntos até debaixo d'água, é muito utilizada no Rio Grande do Sul. Cresci ouvindo meu pai falar. Significa 'juntos sempre, sob qualquer situação, fato ou circunstância'. Peço desculpas com toda a humildade se de alguma forma soou ofensiva ou inadequada para qualquer pessoa, não foi jamais a minha intenção."

Ela ainda acrescentou que jamais falaria algo ofensivo sobre o tema: "Eu amo o RS. Chorei o programa inteiro, meus familiares de Canoas perderam tudo e eu estou profundamente triste e abraçada a todos os meus conterrâneos neste momento. Vim a este mundo para ajudar e amar ao próximo e estou fazendo a minha parte. Sou humana, erro, aprendo, evoluo. Estamos aqui para isso. Peço a compreensão e o carinho de todos neste momento tão triste para todos nós."

