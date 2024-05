Reprodução Luana Piovani confessa medo após filho se mudar para o Rio e desabafa

A atriz Luana Piovani falou abertamente nesta sexta-feira (17) sobre os receios de ter o filho Dom, 12 anos, morando no Brasil com o pai. Ela, que mora em Portugal há anos, diz temer a cidade violenta do Rio de Janeiro, local onde o herdeiro agora mora.



Através dos Stories do Instagram, Piovani dedicou um tempo para responder os questionamentos dos seguidores. Um deles a questionava sobre ter o filho primogênito morando tão longe.

"São muitas coisas, a saudade, a tristeza, a insegurança pela cidade violenta que vive, o medo do habitat falar mais alto que todo tempo que investi na boa educação", confessou ela.

Essa não é a primeira vez que Piovani fala da insegurança de morar no Brasil. Recentemente, a atriz apontou que em Portugal poderia criar os filhos sem estrelismo decorrente da fama dos pais.

Na dinâmica proposta na rede social, um internauta a questionou "Por que você e o Scooby se separaram? Se gostavam tanto". Diante disso, Luana se limitou a responder "Casada e solo", adicionando o significado do termo, que deixa claro a responsabilidade afetiva e exclusiva pelos filhos.

Além disso, Luana refletiu ter envelhecido muito nos últimos anos, principalmente por ter que resolver questões judiciais envolvendo os filhos e o ex-marido. "Multa em euro, advogado em euro e em real, processo, audiência em um país machista escroto, ódio de ter criado uma cobra no meu quintal. Depois de tudo que fiz, me apunhala ao invés de reconhecer seus erros e evoluir. Sinto que envelheci muito nesses últimos dois anos".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp