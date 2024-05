Reprodução/Instagram Leticia Cazarré diz que marido não a ajuda a cuidar dos filhos na madrugada

Mãe de seis crianças, Leticia Cazarré, casada com o ator Juliano Cazarré, disse que o marido não a ajuda a cuidar dos filhos na madrugada. Durante o dia, no entanto, ela garantiu que o ator é bastante presente e, por isso, "está tudo bem".

A bióloga abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder dúvidas dos seguidores. Na ocasião, uma internauta desabafou que não tem ajuda do parceiro de madrugada, e Leticia se identificou.

"Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite). Se estiver tudo normal, quem acorda, dá mamá, troca fralda e faz dormir sou eu. E tudo bem. De dia, ele faz um milhão de coisas pela família e, em especial, por mim", disparou Leticia.

"De vez em quando eu só preciso lembra-lo de que eu passo a madrugada acordando", comentou ela.

Os dois são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão. O último nasceu em março deste ano.

