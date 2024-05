Anna Muradás Bruna Biancardi vestida para o tapete vermelho do Festival de Cannes

Bruna Biancardi deu uma invertida em um internauta que perguntou o motivo pelo qual ela supostamente teria aumentado o silicone. "Por que aumentou o silicone? Está muito vulgar", declarou um seguidor.



Captura de tela Biancardi dá invertida em seguidor que perguntou 'por que' ela aumentou silicone

A influenciadora de 30 anos tinha aberto uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs sobre a participação no tapete vermelho do Festival de Cannes. Ela esteve por lá na tarde de quinta-feira (16).

A mãe de Mavie não gostou nada da pergunta indecente. "Não aumentei o silicone. Achei que soubessem que quando uma mulher amamenta, os seios aumentam. Um pouco óbvio, mas pelo visto preciso explicar", rebateu ela.

Bruna também deu detalhes sobre a fase de amamentação de Mavie, que completou sete meses de vida. Em outro momento, ela contou: "Agora a Mavie já come algumas coisas também e isso me dá um intervalo entre uma mamada e outra pra fazer algumas coisas sem que ela dependa tanto de mim. Mas, ela está sempre pertinho para a hora que quiser mamar, e eu amo que seja assim... nós duas sempre juntas".

Apesar de ter posado junto com a mãe momentos antes do tapete vermelho, Mavie ficou no hotel enquanto a mamãe participava do festival. "Coloquei o vestido nela, tiramos as fotos e fui para o red carpet. Logo voltei porque ela queria mamar", revelou Biancardi.

