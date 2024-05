Reprodução Belo

O cantor Belo rompeu o silêncio nesta sexta-feira (17) ao se pronunciar publicamente sobre rumores que envolvem o suposto romance com uma amante, na época em que ainda era casado com a modelo fitness Gracyanne Barbosa.



Através dos Stories do Instagram, Belo disse ter ficado surpreso com o surgimento de relatos íntimos que, segundo ele, não condizem com a realidade. Sem citar nominalmente o caso, ele apontou que Gracyanne e ele sabem o que viveram durante os 16 anos de união.

"Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor. Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram", iniciou, negando o caso com a amante.

"Agora aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas. O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa. O MILAGRE acontece em Silêncio! Eu já vivi isso! Sou Prova viva que o amor Constrói e não Destrói!", completou.

Rumores de infidelidade

Nas últimas semanas, a vida amorosa do cantor Belo foi alvo de diversas polêmicas. Ele e a modelo Gracyanne Barbosa confirmaram o término do casamento, seguido da influenciadora confessar ter tido um caso com um colega bodybuilder.

Após a confissão de Gracyanne, surgiram relatos de que Belo também estava envolvido em um caso extraconjugal. Segundo o jornalista Lucas Pasin, o pagodeiro vive um romance com a então amante Rayane Figliuzzi.

A jovem tem 26 anos e possui mais de 100 mil seguidores no Instagram. Além disso, Rayane traz um passado conturbado. Ela foi presa em 2021, após ser denunciada pelo MP de Santa Catarina por colaborar com a quadrilha do então noivo, Alexandre Navarro Junior, acusado de aplicar golpes.