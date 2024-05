Reprodução/Instagram Beatriz Lobo

Beatriz Lobo, neta do músico Edu Lobo, é estudante de psicologia e tem investido na carreira de influenciadora digital, ela se descreve como “Beleza e comunicadora”. Atualmente com mais de 160 mil seguidores, a jovem de 22 anos divide o espaço com a namorada, Priscila Caliari.

Priscila, de 24 anos, é apresentadora do podcast Não é TPM e conta com mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Recentemente ela participou do reality show “Túnel do Amor”, ao lado da amiga Vanessa Lopes.

Juntas há cerca de seis meses, as duas produzem conteúdos sobre maquiagem e dão diversas dicas de beleza. Em abril elas protagonizaram uma campanha especial para o Dia do Beijo. Em janeiro, a filha do músico Bernardo Lobo com a jornalista Ana Luíza Guimarães se declarou para a namorada, após passarem a virada do ano juntas, em Porto de Galinhas , Pernambuco.

"Uma vez, há um tempo, uma amiga disse que quando eu estivesse apaixonada, não restariam dúvidas, que eu saberia imediatamente. Realmente, ela não poderia ter acertado mais. Em pouco tempo eu tive certeza que estava apaixonada por você como tive de poucas coisas na vida, e sempre soube que ficaríamos juntas. Eu te digo que estava te esperando por todos esses anos porque acho que nunca estive tão certa de que o meu caminho tinha que cruzar com o seu. Temos tudo a ver".

