Divulgação Anitta sensualiza em vídeo nas redes sociais

Anitta usou as redes sociais na noite de quinta-feira (16) para compartilhar um vídeo em que aparece rebolando, deixando em evidência a marquinha do biquíni, exalando sensualidade, mesmo usando uma calça motelom, enquanto dança a música “Puta Cara”, de seu novo álbum "Funk Generation".

VEJA: Anitta posta stories dançando funk em plena noite de quinta-feira.



Reprodução/Instagram

Nesta semana, a cantora publicou imagens de seu novo clipe “Aceita”, que tem como foco a religião Candomblé, da qual Anitta faz parte, além de homenagear outras religiões. Após isso, ela passou a sofrer com intolerância religiosa, chegando a perder mais de 200 mil seguidores no Instagram.

"Eu não consigo julgar essas pessoas e dizer 'ah, você não presta, eu que presto'. Acho que cada um reflete [...] o que está vibrando no momento. Todo mundo tem fases na vida que está vibrando em uma frequência baixa", comentou ela em um vídeo publicado nos stories.

A funkeira explicou que já sofreu com as críticas no passado. "Não consigo ver os xingamentos e ter raiva. Não mais, um dia eu já tive. O que eu consigo é continuar fazendo coisas que acredito, que possam influenciar as pessoas a serem mais, serem melhores, buscar uma evolução", seguiu.

Na sequência, ela analisou o uso da sua imagem para debates. "Sempre soube que quando tenho uma opinião de algo forte, acabo cortando aí um grande grupo que me acompanha, que me segue. Quando a gente toma essas decisões, ficam os bons. Estou escolhendo qualidade no lugar de quantidade. Já fui essa pessoa que quis mais, números, hoje não... Eu tô bem focada nisso hoje em dia, e se isso significar que ao invés de eu fazer show pra 20 mil pessoas, vou fazer pra 5 mil, tudo bem, eu faço feliz pra 5 mil".

A música 'Aceita' está presente no álbum Funk Generation e tem um clipe inspirado na religião de matriz africana. "É uma letra dúbia que na minha visão trazia tanto minha carreira quanto coisas minhas, como se fosse minha identidade, como se fosse minha pomba gira ou meu Exu falando por mim", revelou.

"Quem quiser cair fora da minha vida, tá bem-vindo pra sair. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Antigamente, vivia com a casa cheia. Agora eu conto no dedo quem eu vou chamar. E o mesmo eu faço com a minha carreira", finalizou a cantora.